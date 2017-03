Niedereschach Spezialitäten finden reißenden Absatz

Es war ein erster Versuch und zugleich der absolute Renner: Zum 42. Käsefest in Arzúa, der Patengemeinde im fernen Galicien, hat sich der Niedereschacher Freundeskreis Arzúa erstmals mit einem Stand präsentiert, an dem neben jeder Menge Informationsmaterial über den Schwarzwald, die Region und die Gemeinde Niedereschach auch die landestypischen Köstlichkeiten wie Schinken, Bergluftruten oder Bauernwürstle zum Probieren angeboten wurden.

Bürgermeister MArtin Ragg empfand es als besondere Ehre, bei diesem berühmten Käsefest mit einem eigens für den Freundeskreis zur Verfügung gestellten Messestand die Patengemeinde vorstellen zu dürfen und gleichzeitig einen Beitrag zu leisten, den die meisten Redner gefordert hatten: die Produkte der Region europaweit bekannt zu machen, genauso wie nun die Schwarzwälder Spezialitäten in Galicien – ein europäischer Austausch, von dem beide Seiten profitieren und den man auf jeden Fall intensivieren möchte.

Begonnen hatte der Besuch der 25-köpfigen Delegation des Freundeskreises mit einem Empfang und einem gemeinsamen Abendessen mit Begrüß­ung durch die Gemeinde Arzúa. Tags darauf gab es einen Ausflug zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Über das Wochenende war das gesamte Team beim Käsefest mit der Standbetreuung eingespannt. Als Belohnung stand am nächsten Tag ein Ausflug in die Hafenstadt A Coruña auf dem Programm, bei der sich alle in geselliger Runde wieder vom Ansturm erholten. Zuvor hatte eine Abordnung dem früheren, inzwischen schwer erkrankten Bürgermeister Manuel Moscoso ein Präsent vom Niedereschacher Altbürgermeister Otto Sieber überreicht, denn die beiden waren die eigentlichen Begründer dieser inzwischen beispielhaft gewachsenen Städtepartnerschaft. Und dass diese weitaus mehr als nur eine urkundlich besiegelte Freundschaft ist, zeigte sich auch an der sprachlichen und organisatorischen Betreuung der Besucher durch die Niedereschacherin Julia Schunk, die im Rathaus von Arzúa seit Ende Januar ein dreimonatiges Berufspraktikum in ihrem Studium der Kulturwirtschaften absolviert.