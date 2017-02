Niedereschach Spende für Bolivien

"Kolumbien ist in seiner Vielfalt eines der spannendsten Länder überhaupt", sagt Eichler und das hat seinen Grund. In den Jahren 2015 und 2016 hat er das südamerikanische Land rund sieben Monate lang als Rucksack-Tourist bereist und kennt es vom tropischen Amazonasgebiet bis hinauf zu den vom ewigen Eis bedeckten Andengipfeln.

Die Spendensumme, vom Forum auf 400 Euro aufgerundet, wurde jetzt von der Vorsitzenden des Forums Niedereschach, Annette Rienhöfer-Schweer, und Werner Eichler auf dessen Wunsch an den Kassierer des Vereins zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien in Rottweil, Horst Rogasch, überreicht.

Eine Zuwendung, die zu 100 Prozent dort ankomme, wo sie benötigt werde, versicherte Rogasch und bedankte sich auch im Namen des Vorsitzenden des Fördervereins, Rainer Langenbacher.