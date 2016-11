Niedereschach Sonnenenergie inmitten von Schafen

Niedereschach–Fischbach. Die Besichtigungsfahrt, auf Einladung des baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, startete am Bahnhof in Rottweil. Von dort aus ging es zunächst in den Windpark nach Dunningen.

Danach wurde die Biogasanlage auf dem "Lambrechtshof" in Schramberg besichtigt. Nach einer Kaffeepause, mit verbundener Fachdiskussion im Landgasthof "Zum Mohren", ging es weiter zum Solarpark, wo die Besuchergruppe von Karin Schuler von der Solarpark Fischbach GmbH begrüßt wurde.

Stromversorgung reicht für 500 Haushalte