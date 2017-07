Niedereschach Sommerfest im Hof

Niedereschach (alb). Zum Sommerfest im Pflegehaus am Eschachpark sind am Sonntag, 9. Juli, alle Interessierten in den Innenhof zwischen Pflegehaus und Betreutem Seniorenwohnen eingeladen. Zudem wird auch ein Tag der offenen Tür in der Tagesbetreuung angeboten. Auch das von der Caritas betriebene Pflegehaus selbst kann an diesem Tag besichtigt werden.