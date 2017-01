Niedereschach Skatturnier droht das Aus

Es war eine ruhige Angelegenheit im Vereinsheim, denn nur 14 Teilnehmer waren bei der Auflage 2017 am Start. Trotzdem wurde gereizt, gestochen und gemauert, was das Zeug hielt. Vereinsmeister wurde Jugendleiter Heinrich Popko mit 2787 Punkten. Platz zwei ging an Dieter Friedrich (2704), Bernd Grüsser wurde Dritter mit 2637 Punkten. Aufgrund immer schlechter werdender Resonanz, was die Teilnehmerzahl anbetrifft, hat sich Hauser entschlossen, dieses Turnier nach 36 Jahren unter seiner Leitung nicht mehr zu organisieren.

"Das tut mir persönlich sehr leid. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der bereit ist, dieses Turnier, das eine so lange Tradition besitzt, weiterzuführen", betonte Ehrenvorsitzender Erne. Im Schützen hatte seinerzeit alles angefangen.