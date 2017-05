Niedereschach Sie hat wieder zwei Ämter inne

In ihrem Ausblick auf das laufende Vereinsjahr nannte Gaby Riegel die Kaffee- und Kuchentheke an Fronleichnam, zu dem verstärkt Kuchenbacken angesagt sei. Am 21. Juni findet die Fußwallfahrt zusammen mit der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach statt, und am 20. Oktober fährt man gemeinsam zur Freilichtbühne nach Ötigheim. Gespielt wird in diesem Jahr "Luther", Sinnbild der Reformation, mit hunderten von Mitwirkenden, Chören und Reiterei ein beeindruckendes Erlebnis. Am 7. Oktober sei anlässlich der 100-jährigen Jubiläumsfeier der Diezösan-KFD ein besonderer Höhepunkt angesagt. Es gibt ein Jubiläumsfest im Europapark Rust unter dem Motto "Echt stark" mit Festakt, Podiumsgesprächen, Festgottesdienst mit dem Erzbischof und dem Besuch der Attraktionen im Park. Mit 3500 Gleichgesinnten diesen Tag erleben zu dürfen, sei sicher ein einmaliges Erlebnis, so die Vorsitzende.

Sein 100-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr der KFD-Ortsverband Kappel. Am 2. April 1917 war die Gründung erfolgt, wie eine Urkunde des erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg ausweist. Den Kappeler Frauen ist es trotz des Jubiläumsjahres wichtig, dass nicht die Vergangenheit, sondern Gegenwart und Zukunft der katholischen Frauen im Vordergrund des Jubiläumsjahres stehen. Bedeutend sei auch, dass man als KFD-Ortsverband über den Tellerrand hinausblickt und die Vereinstätigkeit nicht am Ortsrand ende. Entscheidend sei aber auch die Organisation der kfd als Bundesverband, da dadurch viel erreicht werden kann, was ein kleiner Ortsverband nicht vermag. Die KFD ist mit einer halben Million Mitgliedern der größte Frauenverband und mit etwa 5300 Pfarrgruppen der größte kirchliche Verband Deutschlands.