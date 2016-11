Niedereschach Sich gegenseitig kennenlernen

Moderiert von Ludwig Winter, dem zuständigen Ehrenamtskoordination im Migrationsdienst vom DRK Villingen, fand im Anschluss eine Vorstellungsrunde aller Anwesenden statt.

Der für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständige Mitarbeiter des Rathauses bestätigte, dass bei der Integration die besten Erfolge erzielt werden, wenn die Flüchtlinge bei Familien untergebracht sind, mit denen sie täglich in Kontakt sind. Von den Gastfamilien wurde deutlich hervorgehoben, dass ein regelrechtes Netzwerk ehrenamtlicher Helfer gerade bei den Behördengängen und mit Fahrdiensten tagtäglich gefordert sei.

Etwas im Nachteil sahen sich die jungen Männer aus Eritrea, die zu viert in einer Wohnung leben und keine deutschen Bezugspersonen haben. "Wir sitzen da abends zusammen und unterhalten uns natürlich in unserer Muttersprache", erzählten sie. Problematisch sei die Busverbindung, auf die sie angewiesen seien, wenn sie nach Villingen oder Schwenningen wollen. Das wiederum stellt für die Flüchtlinge aus Pakistan, die in Fischbach untergebracht sind, wiederum kein Problem dar. Sie zeigten sich mit ihrer Unterbringung auf dem Land rundum zufrieden. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass sie in Fischbach einen Arbeitsplatz gefunden haben und ansonsten überall mit ihrem Fahrrad hinfahren.

Den Wunsch der Flüchtlinge, eventuell in Niedereschach einen Sprachkurs anzubieten, hat man vonseiten der Gemeinde bereits aufgegriffen. Es wurde inzwischen ein Lehrerehepaar gefunden, das diesen Unterricht einmal in der Woche anbieten möchte – vorzugsweise am Abend, damit auch die berufstätigen Menschen aus den Reihen der Flüchtlinge daran teilnehmen können. Angedacht ist, diesen Unterricht im evangelischen Gemeindezentrum in Niederschach anzubieten.