Niedereschach "Segnen diese Fahrzeuge, damit sie uns zum Segen werden"

Engagement ist "keine Selbstverständlichkeit"

Kreisbrandmeister Florian Vetter bezeichnete die Beschaffung der drei Fahrzeuge und das dabei an den Tag gelegte Engagement der Mitglieder der Niedereschacher Feuerwehr als "keine Selbstverständlichkeit".

Nachdem Jürgen Seemann erklärt hatte, warum und wieso es sich bei der "Fahrzeugweihe", eigentlich um eine "Segnung" handle, segnete Diakon Stefan Fornal von der katholischen Seelsorgeeinheit An der Eschach im Rahmen einer Feier die drei Fahrzeuge.

Die Lesung dabei kann vom früheren Gesamtkommandanten Ralf Emminger, die Fürbitten verlasen Heiko Stern und Georg Leiprecht. Stefan Fornal ging auf den Leitspruch der Feuerwehr "Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr" und eine Passage in der Bibel ein, in der es heißt "Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habe ihr mir getan". Mutige Menschen, die anderen Menschen in Not helfen, machen Mut, so der Diakon. "Wir segnen diese Fahrzeuge, damit sie uns zum Segen werden", sagte Fornal. Bei der Segnung ertönte das Signalhorn jedes Fahrzeugs.

Freude bei Mitgliedern ist sehr groß

Gesamtkommandant Jürgen Seemann wies am Ende der Feier darauf hin, wie groß die Freude bei der Wehr über die drei nun übernommenen Fahrzeuge sei.