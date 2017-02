Niedereschach Seelsorgeeinheit bedankt sich

Den Auftakt machten Bernadette Ruf und Martina Holzem aus Kappel. In der Kirchenbank, in zweiter Reihe vor dem Altarraum sitzend, damit der Pfarrer sie auch sieht, hatten sich die beiden Frauen viel zu erzählen. So sorgten sie sich, angesichts der neuen Sitzheizung in der Kirche in Kappel um die Potenz der Männer und auch um Blasen am eigenen Hintern.

Dass in "diesem Fischbach" jeder "Hennenfurz" in der Zeitung steht, störte die beiden Frauen und dass man dort mit Blick auf Alexander Schleicher jüngst sogar von einem "Querschläger" sprach, wo dieser als erklärter Pazifist nicht einmal eine Fliege etwas zu Leide tun könne, konnten die beiden Frau erst recht nicht nachvollziehen. Beste Unterhaltung bot auch der musikalische Beitrag einer Gesangsgruppe, bestehend aus Christian Müller-Heidt, Regina Hildebrand, Brigitte Hey, Monika Weißer und Annette Flaig zum Thema "Ehrenamt".

Tiefe Einblicke in die Dienstagsgesprächstreffen gewährte das Seelsorgeteam rund um Pfarrer Schleicher, bei dem Schleicher sich einmal mehr als "Liedtexter" betätigte und das Kirchenlied "Maria, breit den Mantel aus…" umtextete in "Maria isch schon lang zu Haus, sie deckt den Tisch und putzt es aus…". Die "Ehrenamtsthematik" und dass man statt Weihnachten in der SE nun das Fest der Menschwerdung feiert, wurde dabei ebenso besprochen, wie die unglaubliche These, wonach der Heilige Mauritius und die Heilige Katharina, das sind die beiden Kirchenpatrone der katholischen Kirchengemeinde Niedereschach, sich näher gekommen sind und Nachwuchs bekommen haben, den heiligen "Katarizinus", der nun neuer Kirchenpatron werden soll.

Kreiert wurde auch die Idee, einen Gottesdienst nur für den Fischbacher Kirchenchor abzuhalten, in dem dieser ausschließlich seine einstudierten Lieder singen könne.

Spannend waren mit Blick auf die Zukunftsplanung bei dieser Gesprächsrunde, mit einem ewig zu spät kommenden Diakon Stefan Fornal, dass die Seelsorgeeinheit "An der Eschach" im Jahr 2050 Seelsorgeeinheit "Schwarzwald-Baar" heißen und von 9 auf dann 63 Pfarreien angewachsen sein wird.

Gut, dass an diesem Punkt die Schwester des Pflegeheims auftauchte und den Teilnehmern der sichtlich gealterten Gesprächsrunde die Tabletten brachte, damit endlich Ruhe einkehren konnte.