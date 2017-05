Niedereschach Sechs Teiche in Betrieb

Niedereschach-Kappel (spr). Der Angelpark in Kappel hat unter neuer Leitung und mit neuem Namen wieder geöffnet. Thomas Mick aus Villingen heißt der neue Betreiber und Pächter. Eigentümer Jochen Menath kennt ihn vom Ski-Club Villingen, und so stand einer Neueröffnung nach erfolgreicher Absprache der beiden nichts mehr im Wege. Nachdem die Genehmigung vom Landratsamt eingetroffen war, waren am Donnerstag alle Hände gefragt, um den Angelpark schnell betriebsbereit zu machen. Dieser heißt jetzt "Angelpark Sonne Huesle" und hat mit seinen sechs Teichen, in denen von jedem Portions- und auch Lachsforellen geangelt werden können, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auch die Gaststätte hat zu diesen Zeiten geöffnet.