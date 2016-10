Niedereschach. Ein 55-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Samstagnachmittag mit seiner BMW-Maschine auf der Kreisstraße 5720, von Flötzlingen in Richtung Sinkingen fahrend, schwer. In einer Rechtskurve kam der Zweiradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er rutschte mit seinem Krad die Böschung hinunter und verfing sich schließlich in einem Maschendrahtzaun. Der Verunglückte zog sich schwere Verletzungen zu. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Sachschaden an der Maschine beläuft sich auf rund 8000 Euro.