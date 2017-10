Niedereschach Schnelles Netz in nach Fischbach

Mit Blick auf die Dringlichkeit des Glasfaseranschlusses für jeden Haushalt war mit Andreas Meyer der Breitbandexperte in der Verwaltung in der Ortschaftsratssitzung mit dabei und erläuterte den aktuellen Sachstand sowie die Ausbaupläne. Auf Fischbach bezogen werde der Gesamtausbau beim Glasfaser rund 2,5 Millionen Euro kosten. Abzüglich der Förderung werden bei der Gemeinde rund 1,5 bis 1,7 Millionen Euro zur Finanzierung verbleiben. Da das Gewerbegebiet am meisten gefördert werde, habe man dort mit dem Glasfaserausbau begonnen, wobei die Arbeiten unmittelbar vor dem Abschluss stünden, so Meyer. Weil das Land signalisiert hat, dass die Landesstraße 181 zwischen Niedereschach und Erdmannsweiler saniert wird, sei es nun vorrangig, den Bereich Vogelsang und Königsfelder Straße mit Glasfaser zu versorgen. Wenn die Sanierung beginne, müsse das Kabel unter der Erde sein.

Ortschaftsrat Andy Ettwein erklärte, dass bei den Menschen im Ort noch viel Verunsicherung herrsche, welche Kosten genau auf sie zukommen.

Meyer berichte, dass in dem Anschreiben klar aufgeführt ist, dass das Kabel bis zur Grundstücksgrenze kostenfrei ist. Lediglich die Kosten von dieser "Ablage" zum Haus müssten bezahlt werden. Vor diesem Hintergrund wäre es angebracht, dass jeder Eigentümer zumindest die "Ablage" beantragt.