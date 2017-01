Niedereschach Schlittschuhläufer bereiten Sorgen

Niedereschach-Fischbach. Zum einen fürchtet man, dass Eisläufer einbrechen könnten, zum anderen sprach der Vorsitzende des AV, Martin Eitzert, bei der Hauptversammlung auch versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen an.

Zwar ist das Eislaufen auf dem Teufensee verboten und auf einem Schild wird darauf auch hingewiesen. Trotzdem wagen sich immer wieder Schlittschuhläufer auf das Eis. Daher wurde Eitzert während der Versammlung beauftragt, die Haftungsfrage mit der Gemeindeverwaltung Niedereschach zu klären. Der Ehrenvorsitzende Herbert Schlenker sagte, das Eislaufen auf dem See sei nicht nur gefährlich, sondern schade auch den Fischen.

Der Angelverein betreut den Teufensee und die Anlage rund um den See, inklusive des Grillplatzes im Auftrag der Gemeinde. Dabei leisten die Angler sowohl am See als auch an den von der Gemeinde gepachteten Fließgewässern und an der Freizeitanlage zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden. So auch 2016, wie sich in den Berichten des Vorsitzenden Martin Eitzert und Schriftführer Wolfgang Barwich zeigte. Hin und wieder komme es rund um den See zu Müllablagerungen. Ein Umweltsünder, der dort mehrfach seinen Abfall in großen Mengen illegal entsorgt habe, sei überführen und zur Rechenschaft gezogen worden. Auch an der Landschaftsputzete nahmen die Angler als treibende Kraft teil. Auch in diesem Jahr organisiert der Verein diese Aktion. Auch am Kinderferienprogramm der Gemeinde Niedereschach beteiligten sich die Angler. Die Nachfrage war so groß, dass man sich nun überlegt, in diesem Jahr die Kapazitäten noch einmal zu erweitern, damit mehr Kinder teilnehmen können.