Die "Fidelen Schlierbachwieber" verbrachten bei herrlichem Sommerwetter einige Tage in Spanien in der Nähe von Alicante. Übernachtet wurde in zwei Ferienhäusern. Gemeinsam wurde viel unternommen, und es wurden auch schon Pläne für die kommende Fastnacht in Schabenhausen geschmiedet. Foto: Bantle