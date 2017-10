Niedereschach Schlachtplatte und Süßes sind gefragt

Niedereschach-Fischbach (alb). Hoch her ging es beim traditionellen "Kilbigfest" des Musikvereins Fischbach in der Bodenackerhalle. Am Samstagabend stand ein großes "MassnBrassn" auf dem Programm und am gestrigen Sonntag beim großen Schlachtplattenessen, verbunden mit viel Unterhaltungsmusik, platzte die Halle fast aus allen Nähten.