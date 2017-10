Zum 38. Schlachtfest hatte die Feuerwehr Niedereschach am Samstag und Sonntag in das Gerätehaus eingeladen. Die Besucher strömten in Scharen und genossen die Hausmacher-Schlachtplatten der Floriansjünger. Zudem gab es frisches Backhausbrot, Kaffee und Kuchen, die übliche Festgastronomie, Spiele mit der Jugendfeuerwehr und am Sonntag auch die Schauübung der von Thomas Tuchel geleiteten Jugendfeuerwehr. Foto: Bantle