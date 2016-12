Niedereschach Schaufeln graben sich ins Erdreich

Niedereschach-Fischbach. Sowohl vor dem alten Rathaus im Kreuzungsbereich der Sinkinger Straße, Schramberger Straße Im Vogelsang, wurde die Straße aufgerissen als auch im Einmündungsbereich zum Schulberg und der Königsfelder Straße.

Leitungsnetz veraltet

Der Grund für die umfangreichen Arbeiten liegt in der Wasserversorgung. Direkt unterhalb des Buswartehäuschens in der Ortsmitte wurde ein Rohrbruch festgestellt. Da im dortigen Bereich das Leitungsnetz schon sehr veraltet ist, haben Wassermeister Reiner Schütz und Ortsbaumeister Leopold Jerger schon vor einigen Jahren in weiser Voraussicht im Zuge der damals in der Fischbacher Ortsmitte laufenden Gasleitungsverlegearbeiten der Stadtwerke Villingen-Schwenningen die sich bietende Chance ergriffen. Mittels eines Spülbohrverfahrens vom alten Rathaus aus bis in Richtung Schulberg und die Ortsmitte inklusive des dort verlaufenden Baches, wurde ein Tunnel gegraben und ein sogenannter "Düker" (Unterführung eines Rohres) verlegt.