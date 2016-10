Niedereschach Sanierung soll in zwei Abschnitten bewältigt werden

Niedereschach-Fischbach (alb). Nicht gerade glücklich wirkten die Fischbacher Ortschaftsräte am Montagabend, nachdem ihnen Bürgermeister Martin Ragg im Zusammenhang mit der dringend notwendigen Sanierung der L 181 zwischen Niedereschach und Fischbach sowie Fischbach und Erdmannsweiler, die Ergebnisse der zurückliegenden Gespräche mit den Vertretern des zuständigen Straßenbauamtes des Landes Baden-Württemberg mitgeteilt hatte. Die Maßnahme, auf die man in Fischbach schon seit vielen Jahren wartet, soll nun nicht in einem Zug, sondern aufgeteilt in zwei Bauabschnitte in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt werden.