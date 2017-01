Niedereschach Sänger gestalten den Gottesdienst

Es gibt Kinder, die müssen jeden Tag mehrere Stunden laufen, um Trinkwasser zu bekommen, diese Tatsache und die Auswirkung des Klimawandels standen beim Aussendungsgottesdienst im Rahmen einer Wortgottesfeier in der Fischbacher Mauritiuskirche am zurückliegenden Freitag im Mittelpunkt.

Damit griffen die Fischbacher Sternsinger, welche die Feier aktiv mitgestalteten, ein ganz aktuelles Thema auf, das letztlich jeden Menschen betrifft, Deutlich wurde dabei aber auch: Der Klimawandel betreffe vor allem die Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Klimawandel kommt. Diese Menschen sollen durch die Projekte der Sternsinger unterstützt werden. Gefreut haben sich die Sternsinger in der Gesamtgemeinde, dass sie in fast allen Häusern, in die sie ihren Segen trugen, freundlich und herzlich willkommen und vielerorts sogar sehnsüchtig erwartet wurden.