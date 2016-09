Niedereschach Rüstige Rentner sorgen beim FC für Ordnung

Die ehrenamtliche Seniorentruppe kümmert sich in wechselnder Besetzung seit Jahren in schweißtreibender Arbeit um die Hänge rund um die Fischbacher Sportplätze und auch um den Feinschliff rund um die Sitzbänke und Zäune. Bei den Bänken ist, wie bei den Hängen, in erster Linie Handarbeit gefragt und hierfür nehmen sich die Rentner entsprechend Zeit.

Dass bei der ganzen Arbeit aber auch das Gesellige und die Kameradschaft nicht zu kurz kommen, versteht sich bei den FC-Rentnern von selbst.

Bei aller Arbeit darf auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen

Nach getaner Arbeit sind im Vereinsheim des FC Fischbach gemütliche Vesperrunden angesagt. Zuletzt genoss man dabei einen Hausmacher-Wurstsalat von Mohrenwirt Berthold Weißer.

Johannes Korte, der Vorsitzende des FC Fischbach, weiß nur zu gut, was der Verein an seiner Rentner-Mäh-Truppe, aber auch an allen anderen, ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des FCF hat.