Niedereschach Rosel Schwarz wird Präsidentin

Beim 45. Herbstkonvent in der Fischbacher Bodenackerhalle wählten 44 der 46 Zünfte die bisherige Brauchtums-Beisitzerin und Sprecherin des Brauchtumsausschusses Anne Rosel Schwarz aus Donaueschingen-Wolterdingen, zur neuen Präsidentin. Schwarz folgt auf den verdienstvollen bisherigen Präsidenten, Gerd Kaltenbach aus Triberg-Nußbach, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte und mit stehenden Ovationen verabschiedet und von Vizepräsident Karlheinz Bähr zum Ehrenpräsidenten der SNV ernannt wurde. Zudem erhielt Kaltenbach für seine besonderen Dienste, den SVN-Wappenteller. Seit 2003, also 14 Jahre lang, zunächst als Chronist, dann als Kanzelar und seit 2008 als Präsident, gehörte Kaltenbach dem Präsidium der SNV an. Für den am Samstag von allen Seiten hoch gelobten und geschätzten Mann, schloss sich damit in Fischbach ein Kreis: 2008 wurde er in der Bodenackerhalle zum Präsidenten der SNV gewählt und 2017 gab an nun an gleicher Stelle diese Präsidentschaft wieder ab.

Die neue Präsidentin, Anne Rosel Schwarz, die seit sieben Jahren als Brauchtumsbeisitzerin und Sprecherin des Brauchtumsausschusses dem Präsidium angehört, wies in ihrer Antrittsrede darauf hin, dass sie sich nie habe vorstellen können, einmal Präsidentin der SVN zu werden. "Ich werde auf meine Art und Weise die gemeinsame Arbeit weiterführen. Gemeinsam Fastnacht feiern, macht viel mehr Spaß". Breit gestreut waren nach der offiziellen Begrüßung durch Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg, Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner und der Eröffnung des Konvents durch Gerd Kaltenbach, die Themen von der Aufnahme neuer Gast- und Anwärterzünfte, über Verabschiedungen, Ehrungen und Ernennungen.