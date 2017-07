Niedereschach Rettung: Bastian Holzem macht’s

Niedereschach. Unter der Versammlungsleitung von Stefan Spadinger trafen sich zahlreiche Mitglieder der Lehr-Hexen Niedereschach. Seit der vergangenen Jahreshauptversammlung, bei welcher der bisherige Vorsitzende Elias Dinser aus beruflichen Gründen sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte und kein Nachfolger gefunden werden konnte, ist die Position bei den Lehr-Hexen vakant. Und auch am Freitagabend gestaltete sich die Lösung des Problems sehr zunächst sehr schwierig.

Es wurde lange, viel und kontrovers diskutiert, es wurden Namen genannt, wer den Posten übernehmen könnte, es wurde eine Teamlösung an der Vereinsspitze diskutiert, doch wirklich weiter kam man zunächst nicht. Mögliche Kandidaten hatten entweder keine Zeit, lehnten aus beruflichen Gründen ab, andere hatten Angst vor der Verantwortung oder als Vorsitzender in Haftung genommen zu werden, wenn einmal irgendetwas schief läuft. In der verfahrenen Situation fasste sich Bastian Holzem, der erst seit einem Jahr Mitglied bei den Lehr-Hexen ist, ein Herz und erklärte sich bereit als Vorsitzender zu kandidieren, wenn er entsprechend eingearbeitet werde.

Danach entwickelte sich eine rege Diskussion. Einige lobten den Mut und die Bereitschaft von Holzem, sich der Aufgabe als Vorsitzender zu stellen, andere hatten Bedenken ob das gut gehen kann, weil Holzem erst seit kurzem den Lehr-Hexen angehört. An dieser Stelle brachte sich der bisherige Vorsitzende Elias Dinser mit klaren Worten ein und stellte damit die Weichen, für Holzem. Dinser wörtlich: "Die Diskussion geht mir übel auf den Sack. Ihr habt Einen, der es machen will. Ich bin auch nur Vorsitzender geworden, weil es keiner machen wollte, war auch jung und unerfahren. Lasst es ihn einfach probieren." Danach wurde abgestimmt und mit großer Mehrheit wurde beschlossen, dass Holzem ab sofort an den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen darf und unterstützt von den übrigen Vorstandsmitgliedern eingearbeitet wird.