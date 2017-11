Niedereschach Reitturnier in Fischbach geplant

Problemlos abgewickelt werden konnten unter der Leitung von Engesser auch die Neuwahlen. Die Vorsitzende, Tanja Müller, und Kassenchefin Birgit Zehnder wurden einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Joy Rettich zur neuen Jugendwartin gewählt. Wegen zu geringer Beteiligung der Mitglieder abgesagt wurde der für 16. November geplante Ausflug in die Stuttgarter Schleyer-Halle. Im kommenden Jahr will man mit neuem Ziel einen weiteren Anlauf für einen gemeinsamen Ausflug starten. Weit gediehen sind Überlegungen und Pläne, wieder einmal ein Reitturnier in Fischbach durchzuführen. Auch sei man aktuell dabei, ein neues Logo für den Verein zu kreieren. Wer hierfür eine gute Idee habe, könne diese gerne an Tanja Müller weiterleiten.