Niedereschach Rege Debatte zu Umweltbericht

Gemeinderat Edgar Lamparter bezeichnete die Aussage des Ortsbaumeisters, "dass man das Büro nimmt, von dem man weiß, es vertritt meine Interessen am besten", als "amüsant beziehungsweise vielsagend". Das sage ihm auch etwas über die Wertigkeit dieser Gutachten. Jerger und Lauer jedoch verharrten auf ihrem Standpunkt: "Es geht um die Qualität, Aussagekraft und die Unangreifbarkeit dessen, was unterm Strich rauskommt, wenn man schon so viel Geld ausgibt."

Im September 2015 war vom Gemeinderat grünes Licht für eine beträchtliche Erweiterung des Gewerbegebietes in Niedereschach gegeben worden und um die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes 2009 zur Ausweisung von weiteren 13,3 Hektar Gewerbeflächen im Gewann Leimgrube mit dem Namen Zwischen den Wegen II zu beantragen. Aufgrund der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung beabsichtigen viele Gewerbebetriebe die Erweiterung ihrer Produktionsstätten und melden demzufolge den Bedarf an zusätzlichen Bauflächen bei der Gemeinde an, hatte Bürgermeister Martin Ragg begründet. Diese Anfragen kämen von heimischen Firmen, so dass die Gemeinde mit den Instrumenten der Bauleitplanung diesen Expansionswünschen nachkommen möchte. Da die 2012 erschlossenen Bauflächen im Gewerbegebiet Zwischen den Wegen zu einem hohen Prozentsatz bereits aufgesiedelt seien beziehungsweise schon konkrete Bebauungsabsichten bestehen, besitze die Gemeinde keine weiteren Reserveflächen mehr, um ortsansässige Firmen mit Bauland zu versorgen. Die Gemeinde wolle durch die Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen den Wegzug von in Niedereschach beheimateten Firmen verhindern. Die 13,3 Hektar, die die Gemeinde nun beantragt habe, entsprächen dem Flächenverbrauch in den vergangenen fünf Jahren in Niedereschach.