Niedereschach Referent liefert Antworten

In erster Linie ging es dabei um die seit 1. Januar geltenden Änderungen durch die Pflegereform 2017. Begrüßt wurden die Besucher von Bürgermeister Martin Ragg, der sich freute, dass auch die fünfte Auflage der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Gemeinde und VdK Ortsverband Niedereschach-Dauchingen über sozialrechtliche Themen ein so großes Interesse hervorgerufen hat. Dies liege sicher auch am Referenten, Walter Kubas, der bekanntlich auch einer der Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niedereschach sei. Kubas verstehe es einfach gut, komplizierte sozialrechtliche Sachverhalte, auch für Laien verständlich darzulegen.

Und so war es auch am Donnerstagabend. Kubas machte an ganz konkreten Beispielen deutlich, wie die neue Gesetzeslage (Pflegestärkungsgesetz) ist. Pflege könne sehr teuer sein. Nicht nur im Pflegeheim, sondern auch in den eigenen vier Wänden.

Wenn Menschen fremde Hilfe bei der Betreuung und Pflege in Anspruch nehmen müssen, stelle sich schnell die Frage nach der Finanzierung. Unterstützung gebe es unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegeversicherung und vom Sozialamt. Unter welchen Umständen können diese Leistungen in Anspruch genommen werden? In welchen Fällen werden Angehörige unterhaltspflichtig? Wie lange und in welcher Höhe bleiben Ersparnisse und das eigene Haus geschützt? Welche Alternativen gibt es zur Pflegeheimaufnahme? Wo kann ich mich beraten lassen?