Niedereschach Redner mit Hirn, Herz und Humor

Niedereschach. Der "Verein Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland" feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem Vortrag des ZDF-TV-Moderators Peter Hahne am Samstag, 14. Oktober, ab 9 Uhr in der Eschachhalle in Niedereschach. Sein Thema: "Was mein Leben wert(e)voll macht!"