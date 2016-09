Niedereschach Rebellen in Lederhosen treten in der Halle auf

Klar, dass bei dem angesagten Musik-Mix von den Schürzenjägern bis Dieter Thomas Kuhn, von Robbie Williams bis Andreas Gabalier und Nena mit einem durchweg jugendlichen Publikum Dirndl und Lederhose Hochkonjunktur hatten. Zahlreiche "fesche Madel" sorgten dafür, dass das Oktoberfest zur echten Augenweide wurde. Und zu den Schlagern, Alpenrockhits und Songs der aktuellen Charts mit Marco, Wolfgang, Heiko, Robin, Ernst, Markus und Dani auf der Bühne war es nur eine Frage der Zeit, bis die begeisterten Fans auf Bänken und Tischen tobten.

Begonnen hatte der Oktoberfestabend ganz zünftig mit einem Warm-Up an stimmungsvoller Unterhaltungsmusik durch die kleine Besetzung des Musikvereins Aixheim. Wie es sich für einen zünftig-bayrischen Abend gehört, durften natürlich auch frisch gezapftes Bier im Maßkrug und grillfrische Hähnchen nicht fehlen.

Mit Spannung erwarteten die Niedereschacher den Fassanstich durch Bürgermeister Martin Ragg – seit Beginn seiner Amtszeit fast ein Garant dafür, dass sich dabei die nähere Umgebung des Fasses in ein regelrechtes Schaumbad verwandelt. Und dies wollten die Veranstalter dem Schultes diesmal unbedingt ersparen und gingen auf Nummer sicher, indem sie den Dichtungsring vom Zapfhahn vorher in Wasser legten, damit der ja nicht porös war und hundertprozentig abdichtet. Diesmal konnte der bedauernswerte Schultes nun wirklich nichts dafür, denn wie das Leben oft so spielt: Der Dichtring im Wasserbad wurde glatt vergessen. Der Schultes zapfte an und so war es halt wieder da – das Schaumbad.