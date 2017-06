Niedereschach "Ratzfaz" und "Porsche" geben alles

Niedereschach. Trotz viel Unruhe und den an diesem Tag sehr starken Straßenverkehr am Übungsplatz, bedingt durch eine Veranstaltung im Ort, konnten nun beim Verein für Deutsche Schäferhunde zehn Teilnehmer in verschiedenen Prüfungsstufen alle Anforderungen meistern und mit sehr guten Ergebnissen bestehen. Richter Helmut Hecker, unterstützt durch Prüfungsleiterin Monika Lacher, fuhr schon kurz nach 7 Uhr am frühen Morgen in das Fährtengebiet, wo ideale Bedingungen herrschten.

Dem Tier Kleidung als Duftstoff vorgelegt

Den Verantwortlichen des Niedereschacher Hundevereins ist es ein großes Bedürfnis, den Besitzern der Wiesen dafür zu danken, dass dort die Fährtenprüfungen durchgeführt werden konnten.