Niedereschach Rat will Radweg nach Weilersbach

Niedereschach-Kappel. Ratsmitglied Thomas Braun hatte in einer vergangenen Sitzung den Antrag eingebracht, den vorhandenen Fußweg nach Weilersbach durch das Ammelbachtal für Radfahrer zu verbreitern.

Das wäre nicht nur ein Gewinn für den Ort, sondern für alle Tourenfahrer, da von Weilersbach zahlreiche gut ausgebaute Rad- und Wirtschaftwege ins Oberzentrum und in die Kreise Rottweil und Tuttlingen führen. Die Gemeinde hat die Stellungnahme von Revierförster Wolfgang Storz eingeholt, die Bürgermeister Martin Ragg zur Kenntnis gab. Storz zeigte sich sehr reserviert dem Vorhaben gegenüber: Bäume müssten gefällt werden, erhebliche Investitionen seien notwendig. Und außerdem gebe es ja einen Weg nach Weilersbach über den Dobel.

Nach kurzer Diskussion war sich der Rat einig, das Vorhaben trotzdem weiter zu verfolgen. Es sei nicht an einen normgerechten Radweg gedacht, sondern eine leichte Verbreiterung, so dass der Weg gefahrlos befahren werden kann. Am besten wäre es, wenn die Arbeiten im Zuge von zum Beispiel Holzarbeiten in dem Gebiet gemacht würden, um Kosten zu sparen. Ragg sagte zu, das Thema in den Gemeinderat zu bringen.