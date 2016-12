Niedereschach Rat vergibt Lärmgutachten

Niedereschach (alb). Die Gemeinde Niedereschach will nun so schnell wie möglich die notwendigen restlichen Gutachten zur Südumfahrung vorliegen haben. Wenn alle da seien, sollen diese im Rahmen einer Bürgerversammlung vorgestellt und diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund beschloss der Niedereschacher Gemeinderat nun, den Auftrag zur Durchführung der schalltechnischen Untersuchungen an das Büro Heine und Jud zum Preis von 17 700 Euro zu erteilen. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind die Lärmauswirkungen der zu bauenden Umfahrung zwischen den beiden Landesstraßen 423 und 178 auf die angrenzenden Bereiche zu ermitteln. Das Gutachten soll Anlage der Bebauungsplanbegründung werden. Hierzu sind gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung und der Richtlinien umfangreiche Untersuchungen erforderlich.