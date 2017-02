Niedereschach Räumdienst wird ausgebremst

Leider müsse man im Bereich des Winterdienstes verstärkt feststellen, dass unsachgemäß abgestellte Fahrzeuge am Fahrbahnrand immer öfter das Durchkommen der Einsatzfahrzeuge behindern und in manchen Fällen sogar unmöglich machen. Konsequenz hieraus sei, dass die Verkehrsflächen nicht geräumt und nicht gestreut werden können, weil das Einsatzfahrzeug nicht durchkommt und den Einsatz an dieser Stelle abbrechen müsse.

Genauso stelle man vermehrt fest, dass Rückschnitte an Gehölzen, Sträuchern und Einfriedungshecken nicht ausreichend nachhaltig durchgeführt werden. Die Auflast durch Schnee führt allzu oft dazu, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Lichtraumprofile nicht eingehalten und Einsatzfahrzeuge deshalb ebenfalls wieder in erheblichem Umfang behindert oder auch zerkratzt werden. Deswegen bittet man seitens der Gemeindeverwaltung dringend darum, dass zukünftig an Engstellen keine Fahrzeuge mehr abgestellt werden. Hier gilt, dass Einsatzfahrzeuge zur problemlosen Durchfahrt an der engsten Stelle eine lichte Breite von mindestens 3,30 Meter benötigen.

Ebenso bittet man dringend darum entlang von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen), einen Lichtraum von 4,50 Meter Höhe zu gewährleisten, entlang von öffentlichen Gehwegen einen Lichtraum von mindestens 2,50 Meter Höhe. Dieser Lichtraum muss natürlich auch im Winter bei schneebedeckten Hecken und Sträuchern gewährleistet sein. Seitens der Post- und Paketzusteller wurde die Verwaltung darum gebeten, die Bürgerschaft doch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Zugänge zu den Häusern und dortigen Briekästen einwandfrei geräumt werden und gut zugänglich sind. Eisplatten und unebene Flächen erweisen sich in der Praxis für die Zusteller als großes Problem, auch gesundheitlicher Natur.