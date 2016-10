Niedereschach Rätin verlässt Saal

Was war geschehen? Bei der Beratung des Vermögenshaushaltes erteilte Bürgermeister Martin Ragg Gemeinderätin Ilse Mehlhorn das Wort. Diese hatte eine Fülle an Fragen. Die Beantwortung erforderte Zeit und veranlasste Fauler zu einem Zwischenruf, ob der gesamte Gemeinderat den Vermögenshaushalt berate oder nur ein Ratsmitglied und weshalb man nicht Seite für Seite aufrufe. So wie es laufe, komme sie sich überflüssig vor. Ragg und Kämmerer Alfred Haberstroh erklärten, dass jedes Mitglied nach der Reihe zu Wort komme. Man habe es bei den Beratungen stets so gehandhabt und lediglich beim Verwaltungshaushalt Seite für Seite aufgerufen und beraten.

Als Ilse Mehlhorn, die das Wort hatte, mit ihren Fragen fortfuhr, packte Fauler kommentarlos zusammen und verließ den Saal.