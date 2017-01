Niedereschach Räte geben grünes Licht für Sanierungsarbeiten

Im Zuge der geplanten Kanal-Sanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren) seien bei der unmittelbar vor den Sanierungsleistungen durchgeführten TV-Inspektionen der zu sanierenden Kanäle einige Bereiche ermittelt worden, die vor dem Einzug des Liners zunächst in offener Bauweise auf Vordermann gebracht werden müssen. Diese Sanierungen erfolgen punktuell und reduziert auf die zwingend erforderlichen Bereiche, erläuterte Ortsbaumeister Leopold Jerger.

Zur Sanierung des Streckenschadens müsse punk­tuell aufgegraben und das zerstörte Teilstück des Sammlers ausgetauscht werden, das zerstörte Kanalstück werde durch ein neues Rohr ersetzt.

Ob diese Schäden eventuell im Zuge anderer Grabungsarbeiten entstanden sein könnten, wurde aus den Reihen der Ratsmitglieder gefragt. Die Schäden könnten zum Beispiel durch ortsnahe Aufgrabungsarbeiten entstanden sein, aber auch durch Verkehrsbelastungen oder als ganz normale Verschleißerscheinungen zu sehen oder auch auf Fehler beim Einbau der Rohre entstehen. Dies lasse sich letztendlich definitiv nur schwer feststellen, so Jerger, doch wo es offensichtlich und feststellbar sei und wo es möglich sei, werde man in solchen Fällen den Verursacher natürlich in Regress nehmen. Gemeinderätin Manuela Fauler fragte, ob die notwendigen Inliner-Sanierungsmaßnahmen schon vergeben worden seien. Jerger bejahte dies. Erfreulicherweise stünden im Haushaltsplan 400 000 Euro zur Verfügung.