Niedereschach Radwege sollen verbessert werden

Werner Kraus, der während der Ausfahrten stets gekonnte und waghalsige Filmaufnahmen machte, zeigte diese im Rahmen der Jahresabschlussfeier. Eine Herzensangelegenheit war es "Kapitän" Wolfgang Tauser, seinen beiden "Offizieren" Willi Wipf und Alfred Merkle zu danken.

Speziell das unschätzbare Wissen von Willi Wipf, der weit über den Schwarzwald-Baar-Kreis hinaus eine Vielzahl von Radwegen wie seine Westentasche kennt, sei für die Montagsradler von großem Wert.

Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen von Bürgermeister Martin Ragg ein, der nicht nur über die aktuelle Kommunalpolitik informierte, sondern zur Freude der Radler auch aus dem Bereich des Radwegebaues auf Gemarkung der Gesamtgemeinde Niedereschach viel Positives zu berichten hatte.

Der Gemeinderat habe es sich nicht leicht gemacht, für 2018 zu notwendige Priorisierung bei den Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Ausführlich erläuterte Ragg, weshalb 2018 der Ausbau des Glasfasernetzes, die Umstellung auf LED im Bereich der Straßenbeleuchtung und die Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes in Niedereschach oberste Priorität haben. Was das Radwegenetz angeht, informierte Ragg darüber, dass die Gemeinde plane, auf dem bestehenden Radweg von Niedereschach nach Schabenhausen bei der Asphaltierung "einiges in Ordnung zu bringen". Vorläufig lediglich mit einem wassergebundenen Belag versehen, bleibt das Radwegstück von Niedereschach nach Horgen, man behalte hier den Wunsch der Radler nach einer Asphaltierung im Blick. Verbessert werden solle in jedem Fall die Radwegverbindung vom Schabenhauser Grillplatz nach Fischbach. Zusammen mit Wolfgang Tauser und Ortsbaumeister Leopold Jerger, habe da bereits eine gemeinsame Lösung durch den Wald gefunden, und diese Maßnahme solle 2018 auch umgesetzt werden.

Dann ging der Schultes auch noch auf die Sanierung der L 181 durch das Land ein, die bereits im Vorfeld und dies seit neun Jahren, von viel Ärger und Diskussionen begleitet sei.

2018 solle es endlich losgehen und für die Radler erfreulich sei, dass das Land in diesem Zusammenhang plane, einen Geh- und Radweg von Fischbach nach Erdmannsweiler zu bauen. Im Ortsteil Kappel seien Überlegungen im Gange, eine Radwegverbindung vom Bereich im hinteren Ammelbach in Richtung Weilersbach zu schaffen. Ein Fachbüro untersuche diese Möglichkeiten und vor einer Umsetzung müsse man natürlich auch noch mit Weilersbach reden.