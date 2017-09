Niedereschach Produktlinie für Vierbeiner und dazugehörige Besitzer

Bisher bekannt als Traditionsunternehmen rund um hochwertige Stempelprodukte von Heri-Rigoni, wagte sich das Unternehmen um Armin und Michael Rigoni mit einer Produktlinie für Tierarzt, Hundefriseur, Tierheilpraktiker, Kommune und Co. in ein bisher unerschlossenes Gebiet im Segment der Werbeartikelwirtschaft. Hinter der Produktlinie steht eine eher zufällige Idee des Geschäftsführers Armin Rigoni, der selbst Hundebesitzer ist: "Während eines Hundefutterkaufs habe ich als Werbegeschenk einen Kugelschreiber erhalten. Hund und Stift passt für mich aber nicht wirklich zusammen, denn ein Werbegeschenk geht auch kreativer."

Neben Entwicklung, Layout und Verpackung findet teilweise auch die Produktion der tierischen Produkte am Firmenstandort statt, an dem derzeit 42 Mitarbeiter beschäftigt sind. Im Kunststoff-Spritzgussverfahren werden beispielsweise mit Hundeleckerli befüllte Spielzeuge hergestellt und im Anschluss vertrieben. Überwältigt von der Resonanz zeigte sich im Anschluss an die Leitmesse daher Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer Armin Rigoni: "Wir haben die emotion factory vor anderthalb Jahren in Heri-Rigoni integriert und sind sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben." Mit den neuen Produkten rund um den treuen Wegbegleiter des Menschen ist die Marke "emotion factory" wahrlich "auf den Hund gekommen" und erweitert die Bandbreite ihrer bisherigen Produktpalette. Denn: "Ist der Hund zufrieden, ist auch der Besitzer glücklich und die Werbebotschaft bleibt lange im Gedächtnis", resümiert Rigoni mit einem Schmunzeln.

Unter dem Slogan "Tierisch gute Werbung" werden Hundeleckerli des bayrischen Herstellers "Happy Dog" in dekorativer Verpackung angeboten, die dann auch wiederverwendbar ist. Zudem gibt es Kauprodukte und "Gassi-Beutel". Das Unternehmen aus dem Schwarzwald ist seit 1. Juli 2016 in das Traditionsunternehmen Heri Rigoni integriert, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Schreibgeräten mit Stempeln spezialisiert hat.