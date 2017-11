Niedereschach Pro-Kopf-Verschuldung steigt drastisch

Niedereschach. Eines wurde bei den Beratungen deutlich: Im Jahr 2018 und in den Folgejahren steht die Gemeinde vor großen finanziellen Herausforderungen, obwohl im Vorfeld der Beratungen zahlreiche Maßnahmen fast in Höhe eines ganzen Jahres-Investitionsprogamms (knapp zwei Millionen Euro) verschoben wurden.

Teils wurden dabei Investitionen auch auf zwei Jahre verteilt. Fakt sei, so Haberstroh, dass mit dem Nachtragshaushalt 2017 alle verfügbaren Haushaltsmittel aufgebraucht seien. Dazu komme noch die geringe Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von nur noch 155 000 Euro. Dies erschwere die Finanzierung ungemein.

Auch gab er zu bedenken, dass im laufenden Haushalt die Investitionen in Höhe von 3,8 Millionen Euro zu 57 Prozent über die Zuführungsrate beziehungsweise Rücklagenmittel finanziert worden seien, dieser Anteil sinke im Haushalt 2018 auf kümmerliche 4,5 Prozent. Dies wiederum führe zu einem sehr hohen Kreditbedarf in Höhe von 2,25 Millionen Euro. Damit erhöhe sich die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 601 Euro, im Landesdurchschnitt bei vergleichbare Gemeindegrößen betrage sie 360 Euro. Und mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung von 2019 bis 2021 ergebe sich weiterer zusätzlicher Kreditbedarf, nach derzeitigen Planungen in Höhe von 4,17 Millionen Euro bei einem Investitionsvolumen von 7,36 Millionen Euro, was dann eine Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt von über 1100 Euro bedeute. Und damit nicht genug: der Investitionsbedarf über diesen Zeitraum hinaus liege bei nochmals 13,6 Millionen Euro, hauptsächlich bedingt durch die weiteren Bauabschnitte der Schulsanierung und für die geplante Südumfahrung, wobei die Mittel für einen notwendigen Kindergartenausbau noch gar nicht eingerechnet seien. Im Detail machte Haberstroh die im Jahr 2016 sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen von knapp sechs Millionen Euro mitverantwortlich für die jetzt zu bewältigenden finanziellen Probleme.