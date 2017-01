Niedereschach Primiz ist absoluter Höhepunkt

Die verbesserte Verkehrssituation in der Fischbacher Ortsmitte, der von der Narrenzunft organisierte Sommer-Jugendtreff der Schwarzwälder Narrenvereinigung und das neunte Fischbacher Mofarennen waren weitere größere Veranstaltungen, die Peter Engesser neben vielen anderen Festen, Konzerten und Jubiläen aufführte.

Den Bau der Spielelandschaft bei der Schule, die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im Schulgebäude, die neue innerörtliche Wegebeschilderung sowie die Verbesserung der Verkehrssituation im Zusammenhang mit einem sichereren Schulweg und der weitere Ausbau des Erdgasnetzes durch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen nannte Engesser als wichtige Maßnahmen, die 2016 durchgeführt wurden.

Auch in diesem Jahr stünden weitere größere Maßnahmen auf dem Programm, so der Ortsvorsteher. Er erwähnte den Glasfaseranschluss für das Fischbacher Gewerbegebiet (360 000 Euro), die Erschließung des Gewerbegebietes Riedwiesen Mitte (450 000 Euro), die Erweiterung der Parkplatzfläche für die Bodenackerhalle (80 000 Euro), die Sanierung der Klassenräume in der Schule (57 000 Euro), Schallschutzmaßnahmen im Kindergarten Villa Kunterbunt (18 000 Euro), die Überdachung des Treppenabganges von der Schule zur Bodenackerhalle inklusive Treppensanierung (42 000 Euro) und den aus Brandschutzgründen notwendigen Einbau einer Fluchttreppe im Heimatmuseum (8000 Euro).