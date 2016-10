Niedereschach "Poller" wird zu Dauerbrenner

Gemeinderat Michael Asal trug in der Sitzung am Dienstagabend vor, dass er von dem Niedereschacher Busunternehmer Bernd Heim wegen der "Pollergeschichte" in der Dauchinger Straße angesprochen worden sei. Mit Blick auf den nahenden Winter sei dies dort schlicht und ergreifend kein Zustand.

Verantwortliche Stellen sind bereits informiert

Asal erklärte, dass er die Angst des Busunternehmers und auch vieler anderer Nutzer der Dauchinger Straße durchaus verstehen könne. Das Chaos, so Asal im Einklang mit Heim, sei im Winter vorprogrammiert. Heim habe Asal gefragt, ob man nicht eine Unterschriftenaktion starten könne, damit die Poller vor dem Winter wegkommen.