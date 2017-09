Niedereschach Plötzlich als Rapunzel im Rampenlicht

Die Gäste hatten beim Auftritt des Stargastes des Abends, dem Bauchredner und Comedian Peter Moreno, ihre helle Freude und viel zu lachen. Moreno verstand es im Rahmen seiner Soloshow "BauchComedy – Lachen ist Programm", vorzüglich zu unterhalten und bezog auch immer wieder das Publikum mit ein.

Urplötzlich fand sich der eine oder andere Besucher des Abends auf der Bühne wieder und wurde dort mehr oder weniger freiwillig Teil des Programms. So fand sich beispielsweise Beate Korte, als seit 15 Jahren in einem Schlossturm auf einen Mann wartende Rapunzel in einer ungewohnten Rolle wieder, Berthold Müller durfte als aufgehender Mond agieren, eine Besucherin musste eine Eule mimen, ein Besucher den Wind nachahmen und Martin Müller glänzte als stolzer Ritter hoch zu Ross. Das Publikum lachte Tränen, ebenso wie bei Rainer Storz dem als Lastwagenfahrer vom bauchredenden Moreno, ebenso wie Anja Petrolli mit tiefer Bassstimme versehen, so einiges in den Mund gelegt wurde, obwohl sie nichts sagten, sondern nur wortlos den Mund bewegten.

Etwas überrascht waren einige Anhänger des Herdepfelfestes des FC Fischbach, dass dieses nur am Samstagabend und nicht wie bisher auch noch am Sonntag stattfand. Zum Glück hatte der FC am Sonntag ein Heimspiel, und so konnten diese Besucher ins Vereinsheim "umgeleitet" werden, wo es dann doch noch einen leckeren Eintopf mit Kartoffeln zu genießen gab. Eigentlich, so FC-Vorsitzender, Johannes Korte, würde das Herdepfelfest nur alle zwei Jahre stattfinden. Da der FC bislang im aktuellen Zwei-Jahres-Rhythmus stets im selben Jahr wie das Mofarennen in Fischbach sein beliebtes Herdepfelfest durchgeführt hat, sei es immer schwieriger geworden, genügend Personal zu finden. Deshalb hat der FC nach dem großen Erfolg 2016 beschlossen, 2017 ein kleines Herdepfelfest zu veranstalten und dann wie gewohnt wieder alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren das Fest durchzuführen.