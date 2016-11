Niedereschach Pflegehaus am Eschachpark ist vielen eine Herzensangelegenheit

Mussten pflegebedürftige Menschen aus der Gemeinde, die nicht Zuhause gepflegt werden konnten, früher auswärts in einem Pflegeheim ihren Lebensabend verbringen, so ist dies seit einigen Jahren vor Ort in Niedereschach möglich.

Das bringt für die betroffenen Menschen viele Vorteile, was diese auch sehr zu schätzen wissen. Es ist für viele der Betroffenen einfach nur schön, in dem Ort den Lebensabend verbringen zu können, wo man viele Jahre gelebt oder mitunter sogar geboren wurde und ein Leben lang gewirkt, gearbeitet und gewohnt hat.

Vor Ort heißt eben auch, dass man mehr und öfter Besuch erhält oder dass man, beispielsweise in der Cafeteria, in der immer wieder wunderschöne Veranstaltungen stattfinden immer wieder auch Bekannte trifft. Aber auch neue Kontakte entstehen dort, denn das von David Liehner geleitete Pflegehaus am Eschachpark ist vielen Niedereschachern, egal ob jung oder alt, einfach eine Herzensangelegenheit.