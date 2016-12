Niedereschach Parksituation weiter angespannt

Stand bislang die Rücksichtslosigkeit vieler Fahrzeuglenker im Mittelpunkt der Diskussionen, immer wieder werden ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge zugeparkt, rückt nun die Untätigkeit der zuständigen Stellen in den Fokus. Dies um so mehr, als der Fußgängerüberweg der einzige auf dem Schulweg jener Kinder ist, die von der Schule über die Friedhofstraße in die westlich gelegenen Wohngebiete gelangen wollen.

Bürgermeister Torben Dorn hatte im Oktober wissen lassen, dass ihm die gravierenden Verkehrsverstöße in der Schwenninger Straße so noch nicht bekannt seien. Er habe veranlasst, dass der gemeindliche Vollzugsdienst ab sofort an dieser Stelle intensiver kontrollieren und ticketieren werde. Auf Nachfrage teilte er jetzt mit: "Im Kalenderjahr 2016 wurden insgesamt 93 Verwarnungen mit Verwarnungsgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit ›Parkverstoß‹ erteilt. Weitere zwölf stehen noch aus." Eine Aufteilung der Verwarnungen auf einzelne Straßenzüge sei bislang nicht vorgenommen worden. Somit lässt sich nicht feststellen, wie häufig in der Schwenninger Straße kontrolliert worden ist. "Der von der Stadt Rottweil ausgeliehene Vollzugsdienst ist jede Woche 1,5 Stunden in Dauchingen im Einsatz. In den vergangenen Wochen hat dieser auch die Situation in der Schwenninger Straße überwacht. Da die Woche bekanntlich 168 Stunden hat, wird ersichtlich, wie stark maximal kontrolliert werden kann", teilte Dorn weiter mit.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Tuttlingen ließ auf erneute Anfrage wissen, dass man sich der Sache nunmehr annehmen werde.