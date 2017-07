Niedereschach Parcours erfordert Geschick

Der Renner des Tages für die vielen Kinder war der Spieleparcours mit seinen Stationen rund um den Pavillon am Streichelzoo, wozu sich die Erzieherinnen des Kindergartens wieder etliches hatten einfallen lassen. Geschicklichkeit war gefragt beim Eierlaufen, beim Schubkarrenslalom wie auch beim Flaschenangeln. Zudem war das beliebte Kinderschminken unter der Regie von Kindergartenleiterin Amalie Rebmann im Angebot, bei dem so manches Gesichtchen in eine Tiger- oder auch Katzenmaske verwandelt wurde. Eine weitere Attraktion war der Kinderflohmarkt der Grundschule Kappel, auf dem Raritäten ihren Besitzer wechselten.

Jede Menge Betrieb herrschte aber auch an der Kaffee- und der reichhaltigen Kuchentheke, der Essensausgabe mit Grillwürsten und Pommes und bei den Getränken, so dass sich Janine Mahlenbrei mit einem Blick in die Bon-Kasse doch ganz zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltung zeigte, denn schließlich sei das Sommerfest neben dem Adventsbasar eine der wichtigsten Einnahmequellen für den rührigen Kindergartenverein, sagte die Vorsitzende.