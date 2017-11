Niedereschach-Fischbach (alb). Bürgermeister Martin Ragg erklärte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Fischbach mit Blick auf den neu geschaffenen Treppenabgang mit Überdachung bei der Schule in Fischbach, dass dieser nun hervorragend aussehe. In diesem Zusammenhang lobte er Ortsvorsteher Peter Engesser, der still und leise tatkräftig mitgeholfen habe, dass nun tatsächlich alles so ansehnlich sei. Er habe die Wände entlang des Treppenabgangs sandgestrahlt und neu gestrichen und auch im Bühnenbereich der Bodenackerhalle sorgte Engesser teils durch einen neuen Anstrich für eine große Aufwertung.