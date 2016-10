Niedereschach Ort blüht noch mehr auf

Niedereschach (alb). In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates legte der auch im Naturschutzverein engagierte Gemeinderat Rüdiger Krachenfels Bilder vor, aus denen ersichtlich wurde, wie positiv sich die vom Naturschutzverein bepflanzte Grünfläche am Spittelbrunnen beim Kreisverkehr in Richtung Horgen entwickelt hat.