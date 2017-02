Niedereschach Öltank wird in Schule nicht mehr benötigt

Um den Raum anderweitig nutzen zu können, müsste der riesige Öltank ausgebaut und entsorgt werden.

Ortschaftsrat Stefan Bantle erklärte in diesem Zusammenhang, dass dies sicherlich kein Problem wäre und regte zudem an, diesen Raum dann dem Jugendclub Fischbach zur Verfügung zu stellen, da dieser bislang sein Lager entweder in der dortigen Küche oder eben im Gang zu den Räumen des Roten Kreuzes habe, was immer wieder auch zu Problemen führe.

Der Jugendclub hätte sicherlich großen Bedarf an mehr Räumlichkeiten. Dann wäre der Zugang zum Raum des Roten Kreuzes nicht mehr ständig belegt.

Zudem wäre der Jugendclub sicher in der Lage, auch entsprechende Eigenleistungen zu erbringen. Peter Engesser unterstützte die Ausführungen von Bantle, erklärte jedoch, dass beispielsweise die Theatergruppe des FC Fischbach dringend Lagerraum für die Theaterbühnenutensilien benötige.

Vor einer endgültigen Entscheidung soll nun Ortsbaumeister Leopold Jerger zunächst einmal erfassen, welche Kosten der Ausbau und Rückbau des Öltanks sowie das Abpumpen des Heizöls mit sich bringen würde. Dann will man das Thema noch einmal im Ortschaftsrat beraten und überlegen, wie der eventuell frei werdende Raum verwendet werden soll.