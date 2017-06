Niedereschach Nur provisorischer Ausbau möglich

Doch auch über die Maßnahme selbst wurde lebhaft diskutiert. Seit vielen Jahren wird die Sanierung des Sandsteinwegs in Fischbach immer wieder verschoben, unter anderem, weil die Stadtwerke Villingen-Schwenningen dort im vergangenen Jahr noch Erdgasleitungen verlegt haben, aber auch wegen erschließungsrechtlichen Problemen.

Ortsbaumeister Leopold Jerger erläuterte, dass die Gemeinde die beabsichtige Asphaltsanierung des zwischenzeitlich marode gewordenen Sandsteinweges nun erledigen wolle. Dabei werde auf die vorhandene Asphaltbefestigung eine Deckschicht eingebracht. Des Weiteren soll die über große Bereiche ungenügende Entwässerungssituation durch zusätzliche Einlaufpunkte optimiert sowie der vorhandene Entwässerungskanal saniert werden. Darüber hinaus werden für eine spätere Installation von Solarleuchten Mastfundamente vorbereitet. Einen Vollausbau ist laut Jerger nicht möglich, da es beitragsrechtliche Probleme mit einigen Altanwohnern im Sandsteinweg gebe. Insofern plädierte der Ortsbaumeister für einen provisorischen Ausbau ohne Straßenbeleuchtung, Gehweg und neuen Unterbau. Holger Tranzer bat um Auskunft darüber, wo genau die von Jerger aufgeführten beitragsrechtlichen Umlageprobleme liegen und weshalb sie nicht gelöst seien. Hauptgrund, so Jerger, sei, dass auf verschiedene Anwohner für sie nicht tragbare Belastungen zukommen würden, wenn ein Vollausbau erfolgt. Zudem sei es immer das große Ziel der Gemeinde, derartige Probleme einvernehmlich mit allen Anwohnern in Form einer Ablösevereinbarung zu lösen, und das brauche sehr viel Zeit. Peter Engesser wollte Auskunft darüber, ob der bislang offene Graben gegenüber dem Anwesen der Familie Rabus im Zuge der geplanten Maßnahmen nun verdolt wird. In diesem Bereich, so Jerger, würden bei der geplanten Maßnahme Rohre verlegt. . Auf Nachfrage von Edgar Lamparter, was ein Vollausbau kosten würde, erklärte Jerger, dass dieser rund zweieinhalb- bis dreimal so viel kosten würde wie der provisorische Ausbau des Sandsteinwegs.