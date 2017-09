Niedereschach Nur ein Bauvorhaben lehnt Rat ab

Landratsamt entscheidet über das Baugesuch

Hauptamtsleiter Jürgen Lauer erläuterte dies anhand des Lageplanes. Gemeinderätin Manuela Fauler bat um Auskunft darüber, ob es seitens des Landratsamtes bereits eine aktuelle Information zum geplanten Bauvorhaben gebe. Hierzu erklärt Lauer, dass bislang vom Landratsamt keine Rückmeldung vorliege.

Peter Engesser wies darauf hin, dass letzten Endes ohnehin das Landratsamt über das Baugesuch entscheide, deshalb stimme er zu. Auf Nachfrage von Gemeinderat Armin Müller, ob von Seiten einer Firma, als direkter Angrenzer, bereits eine Stellungnahme abgegeben wurde, erklärte Lauer, dass von dieser Firma keinerlei Einwendungen vorliegen.

Bei sieben Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen wurde das Einvernehmen der Gemeinde letztlich nicht erteilt.

Keine Einwände hatte der Gemeinderat mit Blick auf eine beantragte Aufstockung einer Garage zu einem Zimmer mit Satteldach in der Niedereschacher Straße und dem Bau eines Carports an der Silberhalde in Kappel.

Zugestimmt wurde auch dem Neubau einer Garage mit Carport in der Obere-Lehr-Straße in Niedereschach und dem beantragten Neubau eines Wohnhauses mit Hofverkauf und Ferienwohnung, eines Schweinestalls und eines Rinderstalls mit Dunggelege in Fischbach. Dieses Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist als landwirtschaftliches Unternehmen privilegiert. Gemeinderätin Ilse Mehlhorn bat um Auskunft darüber, welche Gebäude genau erstellt werden. Hauptamtsleiter Jürgen Lauer erläuterte dies anhand eines Lageplanes.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, worum es beim privilegierten Bauen gehe, erläuterte Bürgermeister Martin Ragg, dass dies vom Gesetzgeber in Paragraph 35 des Baugesetzes festgelegt sei. Die Landwirtschaft sei ein Bereich, der bei derartigen Bauvorhaben privilegiert sei. Auf Nachfrage von Gemeinderat Armin Müller bezüglich des Umfangs und der Größe des Schweinestalles und ob Schwemmmist zu erwarten ist, wurde erklärt, dass die Haltung von 48 Mastschweinen und 30 Rindern geplant sei.

Schwemmmist werde keiner anfallen, weil alle Tiere auf Stroh gehalten werden.