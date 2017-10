Niedereschach Nur der Kamin bleibt

Der Abriss der vorhandenen Hallen, soll noch in diesem Jahr erfolgen. Nur der historische Kamin aus der für Niedereschach bedeutungsvollen Zeit der Firma Peter-Uhren bleibt stehen und erinnert weiterhin an frühere Zeiten, als in Niedereschach die Uhrenindustrie noch boomte die Firma Peter-Uhren noch zu den zwei wichtigsten Arbeitgebern in der Gemeinde zählte.

Arbeitsplätze verloren

Der Niedergang der Uhrenindustrie und damit auch das Verschwinden der Firma Peter-Uhren in Niedereschach sowie der damit verbundene Verlust von hunderten Arbeitsplätzen vor rund 50 Jahren war für die Gemeinde ein einschneidendes Ereignis und stellte, insbesondere auch die Kommunalpolitik, für die es galt, neue, zukunftsfähige Betriebe anzusiedeln, vor große Herausforderungen.