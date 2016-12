Niedereschach Nikolaus zu Besuch bei Senioren

Im Beisein von Bürgermeister Martin Ragg, Ortsvorsteher Peter Engesser und dem evangelischen Pfarrer Peter Krech verbrachten die älteren Mitbürger, musikalisch unterhalten von den Fischbacher Seniorenmundharmonikern, einige besinnliche, unterhaltsame und gemütliche Stunden, bewirtet von Mohrenwirt Berthold Weißer, der eigens für die Senioren auf seinen Ruhetag verzichtete.

In kurzen Ansprachen dankten sowohl Bürgermeister Martin Ragg als auch Ortsvorsteher Peter Engesser den Senioren, allen voran Inge Hezel und ihrem Leitungsteam, für die seit 35 Jahren selbstständig organisierte Seniorenarbeit in Fischbach. Engesser erfreute die Senioren mit einem vorgetragenen Adventsgedicht, Ragg unterhielt zusammen mit den Seniorenmundharmoniker mit der Trompete und informierte zuvor noch über die aktuelle Kommunalpolitik in Fischbach. Immerhin investiere die Gemeinde Niedereschach im Ortsteil im Jahr 2017 über eine halbe Million Euro. "Dickster Brocken" sei der vom Land gut bezuschusste Glasfaseranschluss der Betriebe im Fischbacher Gewerbegebiet und der an der Abschlussstrecke befindlichen Privathäuser. Zudem gebe es Projekte wie die Überdachung des Treppenabgangs von der Schule zur Bodenackerhalle inklusive Treppensanierung, die Erweiterung der Parkplatzflächen der Bodenackerhalle und auch die Erschließung des Gewerbegebietes "Riedwiesen Mitte".

Es läuft also etwas in Fischbach, und die Senioren genossen es, vom Bürgermeister direkt informiert zu werden. Im Namen der Senioren war es Else Petrolli, die sich besonders bei der unermüdlichen Inge Hezel bedankte. Sie und ihr Mann Manfred lassen sich das ganze Jahr über viel einfallen, um jeden Montag einen Ausflug auf die Beine zu stellen. Jede Ausflugstour fahren die beiden vorab ab und organsieren alles genauestens.