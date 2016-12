Niedereschach Nikolaus spricht Lob und Tadel aus

Die Beiden hatten in der Nacht auf Dienstag schon viel damit zu tun, die von den Kindern abends zuvor vor ihren Türen bereitgestellten Stiefel und Teller mit Geschenken zu befüllen. Trotzdem waren die Beiden nicht zu müde, um gestern sowohl die Kinder des Gemeindekindergarten Villa Kunterbunt als auch die über 50 Schüler der Grundschule in Fischbach zu besuchen.

Sowohl am Kindergarten als auch an der Schule wurden sie dabei freudig empfangen und die Kinder erfreuten den Nikolaus und Knecht Ruprecht dabei mit Gedichten, Liedern und adventlichen Spielen.

Der Nikolaus verteilte sowohl in der Schule als auch im Kindergarten viel Lob an die Kinder, aber auch an die Erzieherinnen und Lehrerinnen. Dort, wo es nötig war, wurde auch etwas getadelt, aber das Lob überwog in jedem Fall.